Eskişehirspor'un Genç Yıldızı Arda Baran Çubuk Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Eskişehirspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki Arda Baran Çubuk, U19 takımındaki başarılı performansının ardından profesyonel sözleşmeye imza attı. Kulüp, genç futbolcuya yeni sezonda başarılar diledi.

Eskişehirspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki Arda Baran Çubuk, Eskişehirspor ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon U19 takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 19 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Baran Çubuk, Eskişehirspor altyapısından yetişerek profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Eskişehirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Baran'a "hoş geldin" diyerek yeni sezonda başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

