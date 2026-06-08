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Efsane Başkan Halil Ünal, Eskişehirspor için kolları sıvadı

Efsane Başkan Halil Ünal, Eskişehirspor için kolları sıvadı
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Eskişehirspor’un eski başkanı Halil Ünal, takımın borcunun kapatılması ve Süper Lig’e çıkması için kolları sıvadı. Şehrin ileri gelenleriyle birlikte çalışmalara başlayan Ünal, görevden kaçmayacağını açıkladı.

Eskişehirspor'un eski başkanlarından Halil Ünal, takımın borcunun kapanması ve Süper Lig'e çıkması için gerekli imkanları zorlamak için ekibiyle değerlendirme çalışmalarına başladı.

Eskişehirspor'un efsane başkanı Halil Ünal, şehrin ileri gelenlerinin başkanlık çağrısına sessiz kalamadı. Süper Lig'de Eskişehirspor'u başarıdan başarıya koşturan Başkan Halil Ünal, ardından koltuğunu Mesut Hoşcan'a devretmişti. Takım daha sonra amatör lige kadar düştü. Mevcut başkan Ulaş Entok tarafından 3'üncü lige çıkan Eskişehirspor eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Eskişehir'de ileri gelen iş adamları başkanlığa Halil Ünal gelmesi için düğmeye bastı. Ünal ile görüşmeler sonrasında mevcut borcun kapanması gerektiğine dikkat çeken Ünal, görevden kaçmayacağını söyledi.

Efsane Eskişehirspor'u hak ettiği Süper Lig'e ardından avrupada yeniden sahneye çıkartmak için kolları sıvadıklarını ifaden eden Halil Ünal, "Bu kulübün şampiyon olması ve borcunun bitmesi gerekiyor. Sayın vekillerimiz, yöneticilerimiz, Eskişehirspor yönetimi ve oda başkanlarımızla, valimizle birlikte bir çalışma içindeyiz. Bu birlik ve beraberlikle hem takımı şampiyon yapmak hem de borcunu bitirmek istiyoruz. Eğer böyle bir ortam ve atmosfer oluşturabilirsek, ne biz ne de arkadaşlarımız çalışmaktan kaçınırız. Kulübün borcunun bitirilmesi ve takımın şampiyon yapılması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Şanlı Eskişehirspor taraftarımızın gönlü rahat olsun. Efsane en kısa zamanda hakettiği yere gelecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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