Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Ligdeki Rakipleri Belli Oldu

Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Ligde mücadele edeceği grup ve takımlar belli oldu.

Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un rakipleri açıklandı. Buna göre kırmızı- siyahlı ekibin grubunda; Eskişehir Demirspor, Eskişehir Yunusemrespor, Ankara Gölbaşı Belediye SK, Ankara 1926 Polatlı SK, Ankara TKİ, Ankara Sincan Belediyespor, Bolu Gerede 1970 SK, Düzce Çilimli Belediyespor, Düzce Kaynaşlı Belediyespor, Kırşehir Gençlik Hizmetleri, Zonguldak Alaplı Belediye SK, Zonguldak Karadeniz Ereğli ve Zonguldak Kozluk Belediye SK takımları yer alacak.

Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de 6. Grupta yer alacak. - ESKİŞEHİR