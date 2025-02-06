Eskişehirspor Teknik Direktörü Ergün Ortakçı ile Yolları Ayırdı
Eskişehirspor, karşılıklı görüşmeler neticesinde teknik direktör Ergün Ortakçı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Ortakçı ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Eskişehirspor, gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde teknik direktör Ergün Ortakçı ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Eskişehirspor, yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşılan bilgiye göre, karşılıklı görüşmeler sonucunda teknik direktör Ergün Ortakçı ile yollar ayrıldı. Eskişehirspor yetkilileri, Ortakçı ve ekibine bugüne kadar sağladıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor