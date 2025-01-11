Eskişehirspor, Tavşanlı Linyitspor'u 4-0 Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, Tavşanlı Linyitspor ile oynadığı hazırlık maçından 4-0 galip geldi.

Devre arasında olan Eskişehirspor, Tavşanlı Linyitspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Tavşanlı Ada Stadyumu'unda oynanan maçın 35. dakikasında Cengizhan Avcı'nın attığı golle siyah kırmızılı ekip ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda 51. ve 60. dakikada Cengizhan Avcı, 84. dakikada ise Necati Önal'ın attığı gollerle maç Eskişehirspor'un galip gelmesi ile sona erdi.

Eskişehirspor, 26 Ocak 2025 tarihinde Kumluca Bld ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR