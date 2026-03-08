Haberler

Eskişehirspor tribünlerinden, İspanya'ya selam

TFF 3. Lig'de Eskişehirspor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 7-0 mağlup ederek tarihi bir skor elde etti. Maç sırasında bando takımının La Casa de Papel müziğiyle yaptığı performans ise büyük ilgi topladı.

TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederken kırmızı-siyahlı ekibin bando takımının, dünyaca ünlü dizi 'La Casa de Papel'in müziğiyle yaptığı tribün şovu ise maça damga vurdu.

TFF 3. Lig'in kritik haftasında Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan müsabakada Eskişehirspor, adeta gol olup yağdı. Maçın başlama düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 90 dakika sonunda sahadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı ve Eskişehirspor taraftarına bayram havası yaşattı.

Tribünlerde İspanya rüzgarı

Maçın skorundan çok konuşulan bir diğer detay ise Eskişehirspor'un simgelerinden biri olan bando takımının performansı oldu. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen 'Türkiye-İspanya Kardeşliği' akımına sessiz kalmayan Eskişehirspor taraftarı, bu dostluğu tribüne taşıdı.

Eskişehirspor Bando Takımı, dünya genelinde izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi 'La Casa de Papel' ile özdeşleşen 'Bella Ciao' müziğini Eskişehirspor marşına uyarladı. Binlerce taraftar hep bir ağızdan söyledi. - ESKİŞEHİR

