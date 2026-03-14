Bilecik'te yaşayan Eskişehirspor taraftarları iftarda bir araya geldi

Bilecik'te yaşayan Eskişehirspor taraftarları, iftar etkinliğinde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gökhan Özkan önderliğinde toplanan taraftarlar, takım desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Eskişehirspor'un Bilecik'te yaşayan taraftarları bir çatı altında toplanırken, iftarda bir araya geldi. Grubun öncülüğünü üstenen Gökhan Özkan, Bilecik'te birlik ve beraberlik içinde olduklarını anlatarak, "Bizler Bilecik'te yaşayan Eskişehirliler olarak bir oluşum içine girdik. Burada şehrimizin takımı olan Eskişehirspor taraftarları bir çatı altında topladık. Bugünde burada arkadaşlarımızla birlikte iftar yaptık. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte hareket ederek, takımızın 2. Lig'de görmek için var gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Haberler.com
