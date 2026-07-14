Haberler

Eskişehirspor, sol bek Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı

Eskişehirspor, sol bek Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig ekibi Eskişehirspor, Çorluspor 1947'den 23 yaşındaki sol bek Sarper Çağlar ile transfer anlaşması yaptı.

Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Çorluspor 1947 forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sarper Çağlar ile anlaşma sağladı.

3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-kırmızılı kulüp, savunmanın solunu güçlendirmek adına son olarak Çorluspor 1947'de görev yapan 23 yaşındaki Sarper Çağlar'ı renklerine bağladı. Genç oyuncunun transferi kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara duyuruldu. Eskişehirspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Sarper Çağlar'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var

Haluk Levent dosyasıyla ilgili olay çıkış: Mide bulandıran olgular var
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti