Eskişehirspor, Söke 1970 Spor'u 2-0 Mağlup Etti

Eskişehirspor, Söke 1970 Spor'u 2-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 4. Grup 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Söke 1970 Spor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Mehmet Fuat Gölbaşı kaydetti.

TFF 3. Lig 4. Grup 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Söke 1970 Spor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Fethi Heper

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Emrah Akkaya, Muhammet Oğuzhan Öztaş

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Arda Okumuş, Egemen Günce, Ozan İsmail Koç, Mustafa İnan (Cem Güzelbay dk. 87), Tayfun Tatlı, Hasan Şen (Kaan Baysal dk. 46), Batuhan Doğrukıran ( Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46), Akın Akman (Eren Altıntaş dk. 90+4), İsmail Kulet (Berk Zerenman dk. 90+2)

Söke 1970 Spor: İbrahim Bağcı, Ahmet Talha Doğbaşı, Rüştü Hanlı, Bedirhan Yıldız, Talha Özen (Selim Emre Ön dk. 90+2), Abdullah Soğucak, Berkay Akgül (Eren Çakır dk. 90+2), Cengizhan Şen (Eren Güler dk. 71), Latif Akkan (Yiğithan Turhan dk. 83), İsa Güler (Berhan Deniz dk. 83), Kubilay Köylü

Goller: Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 55 ve 62) (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
