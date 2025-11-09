Eskişehirspor, Söke 1970 Spor'u 2-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 4. Grup 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Söke 1970 Spor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Mehmet Fuat Gölbaşı kaydetti.
TFF 3. Lig 4. Grup 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Söke 1970 Spor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Fethi Heper
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Emrah Akkaya, Muhammet Oğuzhan Öztaş
Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Arda Okumuş, Egemen Günce, Ozan İsmail Koç, Mustafa İnan (Cem Güzelbay dk. 87), Tayfun Tatlı, Hasan Şen (Kaan Baysal dk. 46), Batuhan Doğrukıran ( Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46), Akın Akman (Eren Altıntaş dk. 90+4), İsmail Kulet (Berk Zerenman dk. 90+2)
Söke 1970 Spor: İbrahim Bağcı, Ahmet Talha Doğbaşı, Rüştü Hanlı, Bedirhan Yıldız, Talha Özen (Selim Emre Ön dk. 90+2), Abdullah Soğucak, Berkay Akgül (Eren Çakır dk. 90+2), Cengizhan Şen (Eren Güler dk. 71), Latif Akkan (Yiğithan Turhan dk. 83), İsa Güler (Berhan Deniz dk. 83), Kubilay Köylü
Goller: Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 55 ve 62) (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR