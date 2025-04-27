Eskişehirspor, Rekor Taraftar Önünde Akşehirspor'u Yenerek Şampiyonluğa Yaklaştı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, 33 bin 247 taraftarın önünde konuk ettiği Akşehirspor'u 2-1 yendi.

BAL 6. Grup 25. haftasında Eskişehirspor, Akşehirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Atatürk Stadyumu'nda rekor sayıda taraftarın tribünden takip ettiği maçın ilk yarısı, Necati Önal'ın 29. dakikada attığı golle Eskişehirspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Eskişehirspor, maçın 64. dakikasında yine Necati Önal'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Akşehirspor'dan Gökhan Demir'in 74. dakikada attığı golle aradaki fark 1'e indi. Çekişmeli mücadeleyi 2-1 tamamlayan ve şampiyonluğa kapıyı aralayan siyah-kırmızılı ekip, kritik karşılaşmayı kazanmanın sevincini yaşadı.

"Sene başından beri hak ettiğimiz şampiyonluğu önümüzdeki hafta alacağız"

Maç sonu açıklamada bulunan Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Son 2 haftada zaten 2 galibiyet alarak yolu yarıladık. Kalan son maçımız. İnşallah hak ettiğimiz şampiyonluğu, büyük taraftarımızla birlikte sene başından beri hak ettiğimiz şampiyonluğu önümüzdeki hafta alacağız. Taraftar için söylenecek o kadar şey var ama bugün söz onlardaydı. Zaten bütün Türkiye de izledi. Bunu geçen 30 bin kişilik seyirci rekorumuzda da söyledim, Eskişehirspor taraftarının ligi olmaz. Eğer bir ligi olsaydı da yine o ligin en başında Eskişehirspor taraftarı olurdu. Taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve şehrin önemli isimleri karşılaşmayı tribünden takip etti. - ESKİŞEHİR