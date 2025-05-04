Eskişehirspor, profesyonel liglere geri döndü

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Mersin'de Mezitli 33 Spor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Eskişehirspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

PROFESYONEL LİGLERE DÖNDÜ

Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Necati Önal'ın penaltıdan attığı gol getirdi. Eskişehirspor, bu galibiyetle birlikte Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 2024-2025 sezonunda profesyonel liglere geri dönüp 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Eskişehirspor taraftarı, deplasman yasağına rağmen maça yoğun katılım gösterdi. Mersin'deki tribünleri adeta kırmızı-siyaha boyayan Eskişehirsporlular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar hep birlikte şampiyonluğu kutladı.