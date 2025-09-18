Eskişehirspor, Muğlaspor'a 3-0 Mağlup Oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Eskişehirspor, sahasında Muğlaspor'a 3-0 yenilerek kupa mücadelesine veda etti. Goller Arda Okumuş, Sırat Yeşilördek ve Çağrı Fedai'den geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Muğlaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Muhammed Yıldız, Ogün Keleş, Sabit Selvi
Eskişehirspor: Olcay Toplu, Arda Baran Çubuk, Emre Koskor, Egemen Günce, Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç, Emre Kılınç (Ozan İsmail Çörüt dk. 46), Hasan Şen (Mustafa İnan dk. 46), Batuhan Doğrukıran, Berk Zerenman (Eren Altıntaş dk. 84), Bedran Ekin (İsmail Kulet dk. 46)
Muğlaspor: Arel Ekinci, Umut Toy, Sırat Yeşilördek, Emre Şimşek (Yalçınkaya dk. 58), Cebrail İrtürk (Abdurrahman Canlı dk. 58), Mahsun Çapkan (Fatih Somuncu dk. 78), Cemal Ali Kızılateş, Batuhan Yılmaz, Çağrı Fedai, Mustafa Erkasap (Cengiz Ötkün dk. 46), Sedat Şahintürk (Sırat Yeşilördek dk. 72, Serhat Enes Çalışan dk. 78)
Goller: Arda Okumuş (dk. 15), Sırat Yeşilördek (dk. 72), Çağrı Fedai (dk. 81) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Cebratil İrtürk, Emre Şimşek, Umut Toy (dk. 53) (Muğlaspor) - ESKİŞEHİR