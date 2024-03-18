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Eskişehirspor Maçına Öğrenciler Götürüldü

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Eskişehir Odunpazarı Müftülüğü ÇEDES Projesi kapsamında öğrenciler, Eskişehirspor'un Kırşehirspor ile oynadığı maça götürüldü. Gençler, birlik ve beraberlik duygularını artırarak takımlarını destekledi.

Eskişehir Odunpazarı Müftülüğü ÇEDES Projesi kapsamında öğrenciler ile birlikte Eskişehirspor'un Kırşehirspor ile oynadığı maça götürüldü.

Odunpazarı Müftülüğü ÇEDES Koordinatörü Emre Şimşek, Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Lisesi öğrencileri ile birlikte, ÇEDES Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Koordinatörü Ayhan Küçükkartal Eskişehir Anadolu İmam Hatip lisesi Müdürü Yusuf Gül, Atatürk Lisesi Proje Sorumlusu Abdullah Abacıoğlu öğretmenlerinin refakatinde, proje paydaş kurumu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Eskişehirspor maçına giderek, okullar arası birlik ve beraberlik duygularını artırarak şehrin takımını coşkuyla destekte bulundular. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında güzel bir pazar gününde gençler yorgunluklarını attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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