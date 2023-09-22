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Eskişehirspor Kulüp Başkanı ve Başkan Vekili Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti

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Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve Başkan Vekili Özgür Marankoz, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ı ziyaret etti. Yeni sezon hakkında fikir alışverişi yapılan görüşmede, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nun bir yıllık kiralama protokolü karşılıklı olarak imzalandı. Ziyaretin sonunda Eskişehir Spor Başkan Erkan Koca tarafından, Osman Ercan'a hatıra koleksiyon forması armağan edildi.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve Başkan Vekili Özgür Marankoz, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ı ziyaret etti.

Eskişehirspor sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Yeni sezon hakkında fikir alışverişi yapılan görüşmede, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nun bir yıllık kiralama protokolü karşılıklı olarak imzalandı. Ziyaretin sonunda Eskişehir Spor Başkan Erkan Koca tarafından, Osman Ercan'a hatıra koleksiyon forması armağan edildi." İfadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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