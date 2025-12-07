TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 3 Karşıyaka: 0
TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Eskişehirspor, evinde Karşıyaka'yı 3-0'lık skorla geçti. Golleri Kaan Baysal, Akın Akman ve Deniz Keskin kaydetti.
TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti.
Stat: Fethi Heper
Hakemler: Sinan Özcan, Mahir Selenga Mısır, Ahmet Kotan
Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Bahadır Yıldırım (Kaan Kahraman dk. 90+1), Deniz Keskin, Ali Fırat Kasap, Mustafa İnan, Tayfun Tatlı (Akın Akman dk. 43), Kaan Baysal (Cem Güzelbay dk. 87), Akın Akman (Batuhan Doğrukıran dk. 78), İsmail Kulet (Eren Altıntaş dk. 87), Mehmet Fuat Gölbaşı (Bünyamin Dalkılıç dk. 78)
Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ferdi Burgaz (Doğanay Avcı dk. 46), Alpay Eroğlu, Ensar Akgün, Selim Demirci, Namık Barış Çelik (Mehmet Güneş dk. 74), Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 46), Samet Sargın (Ahmet Yağız Mengi dk. 64), Hamza Küçükköylü (Selahattin Cankırlı dk. 74), Onur İnan, Adem Yeşilyurt
Goller: Kaan Baysal (dk. 12), Akın Akman (dk. 43), Deniz Keskin (dk. 45+1) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Akın Akman, Bahadır Yıldırım (Eskişehirspor), Selim Demirci (Karşıyaka) - ESKİŞEHİR