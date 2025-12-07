Haberler

TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 3 Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 3 Karşıyaka: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Eskişehirspor, evinde Karşıyaka'yı 3-0'lık skorla geçti. Golleri Kaan Baysal, Akın Akman ve Deniz Keskin kaydetti.

TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti.

Stat: Fethi Heper

Hakemler: Sinan Özcan, Mahir Selenga Mısır, Ahmet Kotan

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Bahadır Yıldırım (Kaan Kahraman dk. 90+1), Deniz Keskin, Ali Fırat Kasap, Mustafa İnan, Tayfun Tatlı (Akın Akman dk. 43), Kaan Baysal (Cem Güzelbay dk. 87), Akın Akman (Batuhan Doğrukıran dk. 78), İsmail Kulet (Eren Altıntaş dk. 87), Mehmet Fuat Gölbaşı (Bünyamin Dalkılıç dk. 78)

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ferdi Burgaz (Doğanay Avcı dk. 46), Alpay Eroğlu, Ensar Akgün, Selim Demirci, Namık Barış Çelik (Mehmet Güneş dk. 74), Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 46), Samet Sargın (Ahmet Yağız Mengi dk. 64), Hamza Küçükköylü (Selahattin Cankırlı dk. 74), Onur İnan, Adem Yeşilyurt

Goller: Kaan Baysal (dk. 12), Akın Akman (dk. 43), Deniz Keskin (dk. 45+1) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Akın Akman, Bahadır Yıldırım (Eskişehirspor), Selim Demirci (Karşıyaka) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.