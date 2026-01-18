TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 5 İzmir Çoruhlu: 1
TFF 3. Lig 4. Grup 17. haftasında Eskişehirspor, sahasında İzmir Çoruhlu'yu 5-1 yendi. Maçta goller Akın Akman, Kaan Baysal ve Batuhan Doğrukıran'dan geldi.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Emrullah Baydar, Ali Gün Semih Tuna, Ertuğrul Yolcu
Eskişehirspor: Bora Göymen, Deniz Keskin, Kaan Kahraman, Cem Güzelbay, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Muhammet Taha Ağdağ (Hasan Şen dk. 75), Kaan Baysal (M. Baser dk. 83), Akın Akman, İsmail Kulet (Batuhan Doğrukıran dk. 65), Bünyamin Dalkılıç (Hasan Şen dk. 75)
İzmir Çoruhlu: Kuzey Yücel, Arda Yılman, Kadir Yiğit, Halil İbrahim Keleş (Emin Şentürk dk. 61), Atalay Çayırlı (Y. Karakaya dk. 55), Zeynullah Türkay, Berat Polat (Tuğcan Alp Öztürk dk. 46), E. Yakici (Okan Şentürk dk. 29), Yasin Öztekin, Salih Tokgöz, Doğan Atiz (Yaşar Kılkışlar dk. 55)
Goller: Akın Akman (dk. 45), Kaan Baysal (dk. 51 ve 60), Batuhan Doğrukıran (dk. 84 ve 87) (Eskişehirspor), Yasin Öztekin (dk. 65) (İzmir Çoruhlu)
Sarı kartlar: Muhammet Taha Ağdağ (Eskişehirspor), Arda Yılman (İzmir Çoruhlu) - ESKİŞEHİR