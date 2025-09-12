Haberler

Eskişehirspor, Eren Alıntaş ile Anlaştı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, altyapısından yetişen 21 yaşındaki hücum oyuncusu Eren Alıntaş ile transfer anlaşması sağladı. Anlaşma kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Transfer, Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen ve son olarak Alanyaspor forması giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu Eren Altıntaş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Kulüp yetkilileri, Altıntaş'a siyah-kırmızı forma altında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
