Eskişehirspor, Eren Alıntaş ile Anlaştı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Eren Alıntaş ile anlaşma sağladı.

Transfer, Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen ve son olarak Alanyaspor forması giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu Eren Altıntaş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Kulüp yetkilileri, Altıntaş'a siyah-kırmızı forma altında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR