Haberler

Eskişehirspor deplasmanda Denizli İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Eskişehirspor, deplasmanda Denizli İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek iddiasını sürdürüyor. Christopher Kröhn'ün iki golüyle kazanan Es-Es, puanını 51'e çıkardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki zirve takipçisi Eskişehirspor deplasmanda Denizli İdman Yurdu'nu 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü: 0-2. Eskişehirspor maçın 44'üncü dakikasında Christopher Kröhn'ün golüyle öne geçti: 0-1. İlk devreyi 1-0 galip kapatan Es-Es, 61'inci dakikada bir kez daha Christopher Kröhn'le golü buldu ve fark ikiye çıktı: 2-0. Denizli İdman Yurdu takımında 77'nci dakikada Nazmi Candoğan kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. Eskişehirspor, Denizli deplasmanında kazanıp 51 puanla 2'nci sırada yer aldı. Denizli ekibi ise 36 puanla orta sıralarda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda