Eskişehirspor'dan Transfer Hamleleri: Egemen Günce ve Okan Sarı Takımda
Eskişehirspor, 2 Eylül SK'dan sol bek Egemen Günce'yi transfer etti ve Okan Sarı ile tekrar anlaşmaya vardı. Takım, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.
Eskişehirspor, 2 Eylül SK forması giyen Egemen Günce'nin transfer edildiğini ve Okan Sarı ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.
TFF 3. Lig ekibinden, yeni sezon için tüm hızıyla hazırlıklara devam ediyor. Bu çerçevede, Eskişehirspor'un altyapısında yetiştiği ve son olarak 2 Eylül SK forması giydiği belirtilen 21 yaşındaki sol bek Egemen Günce ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Ayrıca, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu Okan Sarı ile de yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor