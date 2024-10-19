Üye Girişi
Haberler

Eskişehirspor'dan Kadına ve Çocuğa Şiddetle Mücadele Farkındalığı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor, Osmanlı 1453 Spor karşılaşmasını kadın ve çocuklara ücretsiz izlettirerek şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturdu. Taraftarlar, kadına ve çocuğa şiddet konusuna dikkat çekmek için tezahüratlar yaptı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinde Eskişehirspor, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için Osmanlı 1453 Spor karşılaşmasını kadın ve çocuklara ücretsiz izletti.

Ligde 6. Grup'un 3. hafta karşılaşmasında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Osmanlı 1453 Sporu konuk eden kırmızı siyahlı takım, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda önemli bir farkındalık projesine imza attı.

Son dönemde kadın ve çocuklara karşı meydana gelen şiddet olaylarına dikkati çekmek isteyen Eskişehirspor, stadyumunun kapılarını iç sahada oynayacağı karşılaşma öncesi kadın ve 12 yaşından küçük taraftarları için ücretsiz açtı.

Osmanlı 1453 Spor maçını kadın ve çocuklar için ücretsiz yapan Eskişehirspor'da, futbolcular da karşılaşma öncesi seremoniye çocuklarla birlikte "Kadına ve çocuğa dokunma" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmada taraftarlar da kadına ve çocuğa şiddet olaylarına dikkati çekmek için tezahüratlar yaptı.

Müsabakayı Eskişehirspor, Yakup Demirci'nin 2, Yakup Ekinci, Cengizhan Avcı, Necati Önal ve Murat Kara'nın golleriyle 6-0 kazandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor

Eskişehirspor Osmanlı Yaşam Spor

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia

 Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti

Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.