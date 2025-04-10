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Eskişehirspor'dan Jandarma Komutanına Ziyaret

Eskişehirspor'dan Jandarma Komutanına Ziyaret
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Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'e ziyaret gerçekleştirerek şampiyonluk dileklerini iletti.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'e ziyarette bulundu.

Eskişehirspor, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, Başkan Ulaş Entok ve Yönetim Kurulu üyelerinin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü'ye ziyarette bulunduğu belirtildi.

Eskişehirspor yetkilileri, takıma şampiyonluk yolunda başarı dileklerini ileten Erhan Demir ve Metin Ünlü'ye misafirperverlikleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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