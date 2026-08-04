Eskişehirspor, Osman Arslantaş'ı Kadrosuna Kattı

Eskişehirspor, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Osman Arslantaş ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup bünyesinde mücadele edecek olan Eskişehirspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Osman Arslantaş ile anlaşma sağlandı.

Eskişehirspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Osman Arslantaş! Kulübümüz, Corendon Alanyaspor'dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Osman Arslantaş ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Osman Arslantaş'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı