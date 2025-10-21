Eskişehirspor'dan Çocuklara Özel Proje: 'Çocukların Tribün Coşkusu'

Eskişehirspor, Odunpazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Çocukların Tribün Coşkusu" adlı projesi için protokol imza töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, proje ile çocukların sosyal, kültürel ve sportif yaşama katılımlarının artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Dayanışma, paylaşım ve şehirle bütünleşme değerlerini esas alan Eskişehirspor'un, tribünleri çocukların aidiyet ve işbirliği kültürünü öğrenebilecekleri birer öğrenme alanına dönüştürmeyi hedeflediği bildirildi.

"Son çocuk vazgeçene kadar" mottosuyla hareket eden kulübün, proje kapsamında çocukların sadece futbol maçlarını izlemesiyle kalmayacağını, aynı zamanda kulüp ziyaretleri, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle sosyal gelişimlerini destekleyecek deneyimler yaşayacağı ifade edildi.