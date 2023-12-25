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Eskişehirspor, Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, teknik direktör İbrahim Baş'ın ayrılmasının ardından Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarına altyapı antrenörü Berkant Ongan eşliğinde başladı.

Eskişehirspor, teknik direktör İbrahim Baş'ın ayrılmasının ardından Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarına altyapı antrenörü Berkant Ongan eşliğinde başladı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor, bugün teknik direktör İbrahim Baş ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Teknik Direktör Baş'ın ayrılığının ardından kırmızı-siyahlı ekip ligde 30 Aralık Cumartesi günü oynanacak Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. Altyapı antrenörü Berkant Ongan önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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