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Eskişehirspor, Bursa Yıldırım ile 2-2 berabere kaldı; 90+1'de eşitlik geldi

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Eskişehirspor, Bursa Yıldırım ile 2-2 berabere kaldı; 90+1'de eşitlik geldi
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Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde sahasında Bursa Yıldırım ile 2-2 berabere kaldı. Kerem Baykuş'un 83 ve 90+1'deki golleriyle ev sahibi eşitliği sağlarken Bursa Yıldırım'ın golleri Hakan Öztürk (dk. 19) ve Efe Yüceer'den (dk. 88) geldi.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde sahasında Bursa Yıldırım ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu

Hakemler: Hatem Yarar, Tolga Okumuş, Ali İmran Genli

Eskişehirspor : Bora Göymen, Ahmet Kara, Abdulkadir Öksüz, Murat Şenel (İsmail Kulet dk. 72), Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Kerem Baykuş dk. 58), Tayfun Tatlı (Mert Başer dk. 72), Beykan Şimşek, Mehmet Bağlı, Hasan Kaya (Atalay Yıldırım dk. 58), Osman Arslantaş (Ahmet Dereli dk. 62)

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Bursa Yıldırım: Hüseyin Arslan, Halil Bora, Efe Karaoğlu, Erkan Arda Çağdaş, Mustafa Kocabaş, Muhammet Talha Çat (Berat Badak dk. 65), Yusuf Akyel (Kemal Aras dk. 65), Semih Görer (Muhammet Mustafa Aşkar dk. 46), Hakan Öztürk, Ulaş Oktay Yıldız (Furkan Yasin Yalçın dk. 89), Mehmet Fuat Gölbaşı (Efe Yüceer dk. 81)

Teknik Direktör: Gürkan Ferhatoğlu

Goller: Hakan Öztürk (dk. 19), Efe Yüceer (dk. 88) (Bursa Yıldırım), Kerem Baykuş (dk. 83 ve 90+1) (Eskişehirspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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