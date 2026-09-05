Eskişehirspor Basketbol Akademisi Kuruldu

Yeni kurulan Eskişehir spor Basketbol Akademisi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir spor Basketbol Akademisi'nin kurulduğu duyuruldu. Kulüp Başkanı Ulaş Entok'un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Basketbol Şube Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Mert Albayrak, Basketbol Şube Menajerliği görevine ise Turgay Tatlı getirildi. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Eskişehir spor olarak sporu, yalnızca futbol sahasındaki sonuçlarla değil; şehrimizin çocuklarına ve gençlerine yönelik bir sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla Eskişehir spor Basketbol Akademisi'ni kurduk. Bu adımı bir yarış ya da sportif başarı hedefi olarak değil; doğrudan spora ve şehrimize hizmet olarak tanımlıyoruz. Önceliğimiz kupalar ya da anlık sonuçlar değil; çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, onlara disiplin, aidiyet ve takım kültürünü kazandırmaktır. Temel eğitimden başlayarak kendi altyapısından oyuncu yetiştiren, üreten ve şehrin spor birikimine katkı sunan sürdürülebilir bir akademi modeli kurmayı hedefliyoruz. Eskişehirspor Basketbol Akademisi'nin ülke sporuna ve şehrimize hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı