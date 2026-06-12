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Eskişehirspor Kulübü Başkanı Entok: "Şimdi tüm belirsizlikleri geride bırakma ve tek yürek olma vakti"

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Entok: 'Şimdi tüm belirsizlikleri geride bırakma ve tek yürek olma vakti'
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Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, kamuoyunda tartışılan konulara ilişkin yaptığı açıklamada, kulübün ortak iradeyle hedefe koşabileceğini belirterek, tüm belirsizlikleri geride bırakıp tek yürek olma çağrısı yaptı.

Son günlerde kamuoyunda tartışılan konularla ilgili açıklama yapan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, "Eskişehir'in en güçlü markası olan kulübümüz ancak ortak iradeyle hedefe koşabilir. Bunun için hepimiz hazırsak, şimdi tüm belirsizlikleri geride bırakma ve tek yürek olma vakti" dedi.

Başkan Ulaş Entok, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Entok'un açıklamasında, "Değerli Eskişehirspor camiası, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna bir çağrıda bulunmuş, belirli bir süre içinde adım atılmasını ummuştuk. Camiamızda bir süredir süregelen belirsizliği gidermek ve kulübümüzün önünü açmak amacıyla yaptığımız bu resmi davete somut bir yanıt verilmedi. Kulübümüzün başkanı olarak, Yönetim Kurulum adına bugünden itibaren tüm mesaimizi, enerjimizi ve inancımızı yalnızca yeni sezon planlamamıza ve sahadaki mücadelemize adadığımızı belirtmek isterim. Bu noktada öncelikle, en zorlu günlerde sorumluluktan kaçmayan, kulübümüzü omuzlayan tüm Yönetim Kurulu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca bu armaya duydukları bağlılıkla gece gündüz emek veren bu ekiple çalışmak benim için bir onurdur" ifadeleri yer aldı.

"Gelin bir olalım, birlik olalım"

Entok, açıklamasının devamında, "Şehrimizin kulübümüzü titizlikle tartışması ve beklenti çıtasını bu denli yükseltmesi, aslında kat ettiğimiz mesafenin en net kanıtıdır. Yok olmanın eşiğinden dönen bir kulübün kısa süre içinde yeniden ayağa kalkması ve bu umut iklimini yeniden kazanması, her Eskişehirsporlu gibi benim de en büyük gurur kaynağımdır. Eskişehirspor'a katkı sunma iradesine ve finansal güce sahip tüm paydaşlarımıza, tüm iş insanlarımıza kulübümüzün kapıları sonuna kadar açıktır. Ancak unutmamalıyız ki gerçek ve kalıcı bir büyüme, ayrışmayla değil ancak kurumsal bir ciddiyetle ve omuz omuza verilerek inşa edilir. Bu yüzden, en sıkıntılı dönemde elini taşın altına koyan destekçilerimizi yıpratmak yerine onların sayısını çoğaltmaya bakmalıyız. Benim tek önceliğim Eskişehirspor'un geleceğidir; bu yolda hiçbir şahsi beklentim yoktur. Adı sıkça anılan o kaynakların somut yatırımlara dönüşmesi için kapımız da defterimiz de herkese açıktır; gelin bir olalım, birlik olalım. Yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında taraftarımız ve şehrimizle buluşturacağımız localarımız, kombinelerimiz, formalarımız ve reklam seçeneklerimizle sunulacak her katkı, bu haklı yürüyüşü daha da güçlendirecektir. Çünkü Eskişehirspor'un gerçek kurtuluşu ayrışmada değil; armaya duyulan o karşılıksız bağlılıkta ve kenetlenmede saklıdır" diye belirtti.

"Şimdi tüm belirsizlikleri geride bırakma ve tek yürek olma vakti"

Bu süreçte camiadan gelen her destek mesajı için, duyulan güven için minnettar olduğunu söyleyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O mesajların her biri sorumluluğumuzu artırıyor ve bizi daha güçlü kılıyor. Sokaklarında Siyah-Kırmızı formayla koşan çocukların çoğaldığı, gücünü bu kentten alan ve marka değerini gururla yaşatan bir Eskişehirspor'u yarınlara miras bırakmak; bu şehrin geleceğine karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Eskişehir'in en güçlü markası olan kulübümüz ancak ortak iradeyle hedefe koşabilir. Bunun için hepimiz hazırsak, şimdi tüm belirsizlikleri geride bırakma ve tek yürek olma vakti." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuğba Yavuz:

bunu yazarken kurallara uymuş mu diye sordun mu başkan kim para vermiş neye harcamış bunu kontrol eden kimse var mı yok mu öyle yazıp duruyosunuz be insanlar sorgu sorsa da sorgulamasa da nolur işte devam et birlik ol filan yazıyosunuz ama arkasında ne var

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Haber YorumlarıEmine Aktar:

ya ne bilim ben ???>? şehrin başka sorunları yok mu böyle kulüp meselesiyle uğraşıyo herkes ?? bizim burda yollar kötü su gelmiyo ama tabii herkes futbola bakıyo ?? başkan çıkıyo konuşuyo tek yürek diyip geçiyo ??

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Haber YorumlarıGörkem Soylu:

teknoloji çağında böyle işleri hızlı çözmek lazım da niye bu kadar uzuyor anlamadım yönetim niye sosyal medyadan konuşuyo direkt toplantı yapmıyo insanlar anlasın ne olduğunu bilmek istiyo

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