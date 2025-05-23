Eskişehirspor BAL'da Şampiyonluk Kutlaması Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Eskişehirspor BAL'da Şampiyonluk Kutlaması Renkli Görüntülerle Gerçekleşti
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Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğunun ardından düzenlenen kutlama etkinliğinde taraftarlar, stadyumu doldurarak coşkulu anlar yaşadı. Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve Vali Hüseyin Aksoy'un da katıldığı etkinlikte DJ gösterileri ve rap konseri ile kutlamalar devam etti.

Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olmasının ardından, statta düzenlenen kutlama etkinliğinde taraftarların coşkusu ortaya renkli manzaralar çıkardı.

Eskişehirspor'un BAL'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda kutlamalar akşam saat 19.00 itibarıyla başladı. Taraftarın renkli görüntüler oluşturduğu statta, yaşanan coşku objektiflere yansıdı. Çocuk, genç, yaşlı 7'den 70'e akın ettiği stattaki şampiyonluk kutlamasındaki siyah-kırmızı manzaralar görsel şölen sundu.

Kurulan sahneye çıkan ve 17 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, taraftara teşekkür etti. Başkandan sonra sahneye gelen Vali Hüseyin Aksoy Eskişehirspor'u ve taraftarı tebrik etti.

Program DJ gösterileri ve ünlü Eskişehirli rapçi Joker mahlaslı Mete Erpek'in sahne almasıyla devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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