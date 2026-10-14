Haberler

Eskişehirspor, 17 Ekim'de Altay ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, 17 Ekim'de Altay ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı. Geçen hafta Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, ligin 7. haftasında Altay ile 17 Ekim 2026'da saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Altay maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta Etimesgut Spor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, maçı 1-1'lik skorla berabere tamamlamıştı. Ligin 7'nci haftasında Altay ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Altay - Eskişehirspor maçı, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki rakibine diş geçiremedi
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf

Hansi Flick'ten çarpıcı itiraf: Bu stadyumda oynamak...
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama var
Taksici dehşeti! Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı

Başkentte taksici dehşeti! Eve bıraktığı müşterisine kabusu yaşattı
Kekova'da dünyanın en eski batığından 4 bin 400-4 bin 700 yıllık amforalar çıkarıldı! Denizciler gemide süt ürünü üretmiş olabilir

Dünyanın en eski batığı! Denizciler gemide keçi sağmış olabilir
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı