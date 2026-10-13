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Eskişehirli sporcular Yarı Maratonu'nda 26'ncı, yaş grubunda 2'nci oldu

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Eskişehirli sporcular Yarı Maratonu'nda 26'ncı, yaş grubunda 2'nci oldu
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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 11 Ekim 2026'da Ankara'da düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda Eskişehir'den katılan sporcular, bin 200 kişi arasında genel 26'ncı, yaş grubunda 2'nci oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonuna Eskişehir'den katılan sporcular bin 200 kişi arasında genel sıralamada 26'ncı, yaş grubunda ise 2'nci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, 11 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Sporcular, 21 kilometre, 10 kilometre ve 4,4 kilometre kategorilerinde mücadele etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayıp aynı noktada sona eren maratona Eskişehir'den katılım gösteren sporcular bin 200 kişi arasında genel sıralamada 26'ncı, yaş grubunda ise 2'nci olarak şehri başarıyla temsil etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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