Eskişehirli Sporcular Sırbistan'da Şampiyonluk Elde Etti

Eskişehirli sporcular Sırbistan'da düzenlenen U17 Serbia International Turnuvası'nda başarı elde etti.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde 20-22 Haziran 2025 tarihleri arasında U17 Serbia International Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 25 ülkeden 254 sporcunun katılırken, en çok dikkat çeken ise Eskişehirli sporcular oldu. Irmak Rana Yemişen tek bayanlarda üçüncü, Eymen Öztürk çift erkeklerde üçüncü olurken, çift bayanlarda Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen şampiyonluk elde etti. Eskişehirli sporcular bu başarıyla ülkemize ve Eskişehir'e gurur yaşatırken, Avrupa yolculuğunda puanlarını artırarak Avrupa Şampiyonu olma şanslarını yükseltti. Eskişehirli sporcular 3-6 Temmuz 2025'te Bulgaristan'da düzenlenecek Hebar Kupası'nda da şampiyonluğu hedefliyor. - ESKİŞEHİR