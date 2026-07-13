Eskişehirli milli sporcu Mehmet Efe Gür, Avrupa Şampiyonası'na gidiyor

Eskişehirli milli sporcu Mehmet Efe Gür, U18 Avrupa Şampiyonası barajını başarıyla geçerek 16-19 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Eskişehirli Mehmet Efe Gür, spor kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Katıldığı seçmelerde gösterdiği performansla U18 Avrupa Şampiyonası barajını aşmayı başaran Gür, milli takım kadrosuna adını yazdırdı. Genç sporcu, 16-19 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Rieti kentinde gerçekleştirilecek olan U18 Avrupa Şampiyonası'nda hem Türkiye'yi hem de Eskişehir'i temsil etmenin gururunu yaşayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı