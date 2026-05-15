Eskişehirli öğrenci Avrupa'yı dize getirdi

17 yaşındaki Emine Nur Arslan, Macaristan'daki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda altın, sağ kolda bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Eskişehirli lise öğrencisi Emine Nur Arslan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bir altın ve bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Gazi Yakup Satar Kız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Emine Nur Arslan, Budapeşte'deki şampiyonada Türkiye'yi temsil etti. Milli sporcu, zorlu rakiplerini geride bırakarak sol kolda Avrupa Şampiyonu olurken, sağ kolda ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Hem okulunu hem de Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Arslan'ın elde ettiği çifte derece, spor camiasında ve okulunda büyük sevinçle karşılandı. Genç sporcunun başarısı, Eskişehir spor camiası için de gurur kaynağı oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
