Eskişehirli Karateciler 'İller Arası Karate Ligi Final Etabı'nda Başarı Gösterdi
Eskişehir'den katılan sporcular, Bursa'da düzenlenen 'İller Arası Karate Ligi Final Etabı'nda derece elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik etti.
Eskişehir'den 'İller Arası Karate Ligi Final Etabı'na katılım sağlayan sporcular dereceye girdi.
'İller Arası Karate Ligi Final Etabı', Bursa'da gerçekleştirildi. Final etabına Eskişehir'den katılım sağlayan sporcular derece elde etti. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor