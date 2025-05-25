Eskişehirli Karateciler 'İller Arası Karate Ligi Final Etabı'nda Başarı Gösterdi

Eskişehir'den 'İller Arası Karate Ligi Final Etabı'na katılım sağlayan sporcular dereceye girdi.

'İller Arası Karate Ligi Final Etabı', Bursa'da gerçekleştirildi. Final etabına Eskişehir'den katılım sağlayan sporcular derece elde etti. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR