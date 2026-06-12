Eskişehirli judocular Makedonya yolcusu
Eskişehirli judo sporcuları, 12-14 Haziran'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Uluslararası Judo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere yola çıktı.
Eskişehirli judo sporcuları Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Uluslararası Judo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere yola çıkıyor.
Judocular, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinde 12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İnternational Judo Tournament Struga Open'a katılacaklar. Başarılı sporcular, zorlu turnuvada yarışmaya çıkarak hem Türkiye'yi hem de Eskişehir'i temsil edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edecek olan judoculara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı