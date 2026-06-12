Eskişehirli judocular Makedonya yolcusu

Eskişehirli judo sporcuları Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Uluslararası Judo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere yola çıkıyor.

Judocular, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinde 12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İnternational Judo Tournament Struga Open'a katılacaklar. Başarılı sporcular, zorlu turnuvada yarışmaya çıkarak hem Türkiye'yi hem de Eskişehir'i temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edecek olan judoculara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı