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Eskişehirli Judocu Tuana Kambur Türkiye Şampiyonu

Eskişehirli Judocu Tuana Kambur Türkiye Şampiyonu
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Muğla’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Finalleri’nde mücadele eden Eskişehirli sporcu Tuana Kambur, 63 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Finalleri'nde mücadele eden Eskişehirli sporcu Tuana Kambur, 63 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Muğla'da 12-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Finalleri'nde zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıkan başarılı judocu, altın madalyanın sahibi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, şampiyon sporcu Tuana Kambur ile antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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