Eskişehirli genç güreşçi Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor

Eskişehirli sporcu 13 yaşındaki Ahmet Savaş, son bir yılda kazandığı Türkiye derecelerinin ardından Muğla Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'ne seçildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Ahmet Savaş, 8 yıldır sürdürdüğü güreş kariyerinde önemli bir eşiği daha atladı. Genç sporcu, Sakarya'daki grup şampiyonluğunun ardından 2025 yılındaki Okullar Arası Türkiye ikinciliği ve TGF Türkiye üçüncülüğü dereceleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Üst üste gelen madalyaların ardından başarılı sporcu, ülkemizi temsil etmek üzere Muğla Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'ne gitmeye hak kazandı. Savaş, profesyonel kariyerine burada devam edecek. - ESKİŞEHİR

