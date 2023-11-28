Eskişehirli Genç Badmintoncular Slovakya'da Altın Madalyalarla Döndü

Eskişehirli genç badmintoncular, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Puan Turnuvası'ndan 3'ü altın toplam 6 madalya ile döndü. İkiz kardeşler Tuana Yağmur ve Irmak Rana Yemişen çift bayanlar kategorisinde şampiyon oldu. Rana tek bayanlar kategorisinde altın madalya kazanırken, Yağmur bronz madalya elde etti. Eskişehirli sporcular Mehmet Gün ve Eymen Öztürk ise çift erkekler kategorisinde ikincilik elde etti.

Eskişehirli genç badmintoncular, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Puan Turnuvası'ndan 3'ü altın toplam 6 madalya ile döndü.

U15 Avrupa Şampiyonası Puan Turnuvası Slovakya'da düzenlendi. Turnuvaya Eskişehir'den katılan sporcular, müsabakalara adeta damga vurdu. Kariyerlerinde çeşitli Türkiye ve Avrupa başarıları olan ikiz kardeşler Tuana Yağmur ile Irmak Rana Yemişen, çift bayanlar kategorisinde şampiyonluğu elde ederek altın madalyaların sahibi oldu. Ayrıca tek bayanlar kategorilerinde de boy gösteren kardeşlerden Rana şampiyon olarak altın madalya kazanırken, Yağmur ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Çift erkekler kategorisinde yarışan bir başka Eskişehirli sporcular Mehmet Gün ile Eymen Öztürk de ikincilik kazanarak gümüş madalyaların sahibi oldu. Avrupa şampiyonalarına katılmak için puan toplamanın önemli olduğu bu turnuvalarda toplam 6 madalya ile başarı kazanan sporcular, antrenörlerini ve sevenlerini gururlandırdı. - ESKİŞEHİR