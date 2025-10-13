Haberler

Eskişehirli Erkan Balk ile Milli Takım, Dünya Şampiyonu Oldu

Eskişehirli sporcu Erkan Balk'ın da yer aldığı Milli Takım, 2025 CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Eskişehirli sporcu Erkan Balk'ın da yer aldığı Milli Takım, 2025 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası 7-12 Ekim tarihleri arasında İspanya'nın Katalonya bölgesindeki sahil kasabası L'estartit açıklarında gerçekleştirildi. 19 ülkeden, 31 sualtı fotoğrafçısı ve 13 su altı videocusunun yer aldığı organizasyona Erkan Balk'ın da aralarında yer aldığı Milli Takım katılım gösterdi. Toplamda 1 dünya şampiyonluğu, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Milli Takım, Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Eskişehir Gençlik ve Spor Eskişehir İl yetkilileri, derece alan tüm sporcuları tebrik etti. - ESKİŞEHİR

