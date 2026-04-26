Eskişehirli atletler Konya'dan madalya ile döndü

Konya'da düzenlenen atletizm şampiyonalarına katılan Eskişehirli sporcular, kente madalyalarla döndü.

Konya'nın ev sahipliği yaptığı atletizm şampiyonalarında farklı branşlarda piste çıkan Eskişehirli sporcular, sergiledikleri performansla hem rakiplerini geride bıraktı hem de kürsünün zirvesinde yer aldı. Pistin genç yeteneklerinden Kuzey Alp Göçmen, hem 400 metre hem de 800 metre koşularında rakiplerine şans tanımayarak her iki kategoride de birinci oldu. Uzun atlama kategorisinde yarışan Kuzey Arslan ve sırıkla yüksek atlama branşında mücadele eden Sudenaz Bayram, elde ettikleri derecelerle kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular. Şampiyonada Eskişehir'i temsil eden bir diğer isim olan Kıvanç Can Canatar ise 110 metre engelli koşusunda ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyayı boynuna taktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

