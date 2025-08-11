Eskişehirli Atletler İstanbul'da Madalya Kazandı

Eskişehirli Atletler İstanbul'da Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirli sporcular, İstanbul'da düzenlenen Fahir Özgüden Hurdles Cup'ta 400 metre engelli yarışlarında başarılı performans sergileyerek madalya kazandılar. Sudanaz Akburak altın, Orçun Tulum ise gümüş madalya elde etti.

Eskişehirli sporcular, İstanbul'da düzenlenen Fahir Özgüden Hurdles Cup'ta 400 metre engelli yarışlarında madalya kazandı.

Eskişehirli atletler, İstanbul Burhan Felek Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen Fahir Özgüden Hurdles Cup'ta önemli bir başarıya imza attı. 400 metre engelli kadınlar yarışında Sudanaz Akburak birinci olarak altın madalya kazanırken, erkekler 400 metre engelli yarışında Orçun Tulum ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinde yapmış paylaşımla başarı gösteren sporcuları kutladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.