Eskişehirli Atletler İstanbul'da Madalya Kazandı

Eskişehirli sporcular, İstanbul'da düzenlenen Fahir Özgüden Hurdles Cup'ta 400 metre engelli yarışlarında madalya kazandı.

Eskişehirli atletler, İstanbul Burhan Felek Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen Fahir Özgüden Hurdles Cup'ta önemli bir başarıya imza attı. 400 metre engelli kadınlar yarışında Sudanaz Akburak birinci olarak altın madalya kazanırken, erkekler 400 metre engelli yarışında Orçun Tulum ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinde yapmış paylaşımla başarı gösteren sporcuları kutladı. - ESKİŞEHİR