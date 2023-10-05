Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor'u ziyaret ederek kombine kart satın aldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor'un tesislerini ziyaret ederek yeni sezon için kombine kart satın aldı. Vali Aksoy, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşerek sezon hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor'u Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ziyaret ederken, 2023-2024 sezonu kombine kartı satın aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un tesislerini ziyaret etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımı ve teknik ekibi başarı dileklerini ileten Vali Aksoy, 2023-2024 sezonu kombine kartı satın aldı. Kulüp Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile yeni sezon hakkında istişare eden Vali Hüseyin Aksoy, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan çalışmalar ve inşaatı süren yeni altyapı binası ile ilgili bilgi aldı.

Yapılan açıklamada, ziyaretin sonunda Kulüp Başkanı Erkan Koca tarafından, Vali Aksoy'a yeni sezon forması armağan edildiği ve nazik ziyaretleri için Vali Hüseyin Aksoy'a camia adına teşekkür edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR