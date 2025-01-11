Eskişehir Suzan Gürcanlı Ortaokulu Voleybol Takımı Türkiye Yarı Finallerinde
Eskişehir Suzan Gürcanlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, düzenlenen bölge müsabakalarında başarılı olarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etti.
Eskişehir Suzan Gürcanlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, bölge müsabakalarında grupları geçerek Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etti.
Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehirli öğrencilerin başarısını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Paylaşımda, Suzan Gürcanlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı'nın Eskişehir birincisi olduğu belirtildi. Kırıkkale'de düzenlenen bölge müsabakalarında grupları geçen takımın Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandığı ifade edildi. - ESKİŞEHİR