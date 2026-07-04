Eskişehir'in ragbi sultanları namağlup şampiyon
Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, Tekirdağ'da düzenlenen ANALİG Ragbi Grup Müsabakaları'nı tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon tamamladı.
Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, ANALİG Ragbi Grup Müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.
ANALİG Ragbi Grup Müsabakalar, 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, müsabakalarda mücadele etti. Tüm maçları kazanan Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı