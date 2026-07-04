Eskişehir'in ragbi sultanları namağlup şampiyon

Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, ANALİG Ragbi Grup Müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

ANALİG Ragbi Grup Müsabakalar, 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, müsabakalarda mücadele etti. Tüm maçları kazanan Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı