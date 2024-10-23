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Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Taekwondo Ekibi Yeni Sezonu Açtı

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Taekwondo Ekibi Yeni Sezonu Açtı
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Eskişehir'de düzenlenen Taekwondo Poomse il şampiyonasında Cemre Cürüs, il birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Okul müdürü Oktay Turinay, Cemre'yi ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu taekwondo ekibi yeni sezona başarıyla başladı.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Gökmeydanı Spor Salonu'nda yapılan Eskişehir 'Taekwondo Poomse' il şampiyonası müsabakalarında, Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Cemre Cürüs Eskişehir İl Birincisi oldu. Cemre Cürüs, 24-28 Ekim.2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'i temsilen katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyon olan ve okulumuza taekwondo alanında madalya kazandıran kızımız Cemre Cürüs ve antrenörlerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Okulda düzenlenen küçük bir törende şampiyon olan öğrenci Cemre Cürüs ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Orgeneral Türkiye Eğitim Cemre Spor

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