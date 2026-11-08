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Eskişehir'in Beylikova Kaymakamı Kantilav cimnastik kursunda çocuklarla buluştu

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Eskişehir'in Beylikova Kaymakamı Kantilav cimnastik kursunda çocuklarla buluştu
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Kaymakam Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'ndeki cimnastik kurslarını ziyaret ederek çocukların eğitimlerini inceledi. Kantilav, İlçe Spor Müdürü Mehmet Gülmez'den bilgi aldı ve sporcu velileriyle görüşerek sporun önemine değindi.

Eskişehir'in Beylikova İlçesinin Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'nde sürdürülen cimnastik kurslarını ziyaret ederek çocukların eğitimlerini yerinde inceledi.

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Kantilav, devam eden kurslar, eğitim faaliyetleri ve spor çalışmaları hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'den bilgi aldı. Spor yapan çocuklarla yakından ilgilenen Kantilav, ardından sporcu velileriyle bir araya geldi. Ailelerin talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Kantilav, çocukların fiziki ve sosyal gelişimlerini destekleyen spor faaliyetlerinin önemine değindi. İlçe genelinde gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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