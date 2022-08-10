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Eskişehir haberleri! İnönü personeli finale adını yazdırdı

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Eskişehir haberleri! İnönü personeli finale adını yazdırdı

Eskişehir haberleri... Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan anısına düzenlenen voleybol turnuvası çerçevesinde yapılan maçta İnönü Üniversitesi personeli ile Maliye Vergi Dairesi personeli karşı karşıya geldi.

Voleybol Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan anısına düzenlenen voleybol turnuvası çerçevesinde yapılan maçta İnönü Üniversitesi personeli ile Maliye Vergi Dairesi personeli karşı karşıya geldi. İnönü personeli finale adını yazdırdı.

Merkez Spor Salonunda oynanan bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında İnönü Üniversitesi personeli rakibi Maliye Vergi Dairesi personelini 2-0 yenmeyi başardı. Maçta, İnönü Üniversitesi personeli ilk seti 25/17, ikinci seti de ise 25/14 alarak üstünlük sağladı.

İnönü Üniversitesi personel voleybol takımı, bir sonraki final maçını 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda oynayacak. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Malatya Maliye Spor Haberler

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