Eskişehir haberi... Bölgesel Triatlon Ligi'nde Eskişehirli sporcular ilk üçe girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberi... Bölgesel Triatlon Ligi'nde Eskişehirli sporcular ilk üçe girdi

Eskişehir haberi... Bölgesel Triatlon Ligi'nde Eskişehirli sporcular ilk üçe girdi

Eskişehir haber: Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi'nde, Eskişehirli Buğlem Beren Bilgiç ve Mehmet Emir Güneş başarıları ile dereceye girdi.

 - Güncelleme:

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi'nde, Eskişehirli Buğlem Beren Bilgiç ve Mehmet Emir Güneş başarıları ile dereceye girdi.

Sarıcakaya ilçesinde Bölgesel Triatlon Ligi organize edildi. Yaklaşık 60 sporcunun mücadele ettiği etkinliğe, özellikle Sarıkayalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kenti temsil eden sporculardan Buğlem Beren Bilgiç, 200 metre yüzmede ve 1000 metre koşu kategorilerinde birinci oldu. Diğer bir il temsilcisi sporcu Mehmet Emir Güneş ise 400 metre yüzmede ve 2400 metre mesafede, bölge üçüncülüğünü ilan etti.

İl Spor Müdürü Abdulselam Er, turnuvada boy gösteren tüm sporculara belge vererek tebrik etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Emir Eskişehir Güneş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title