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Eskişehir GSB okul sporları güreş il birinciliği tamamlandı

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Eskişehir GSB okul sporları güreş il birinciliği tamamlandı
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Erkek Grekoromen ve Serbest Stil Güreş İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Erkek Grekoromen ve Serbest Stil Güreş İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Şehit Anıl Gül Spor Salonu Güreş Antrenman Salonu'nda yapılan müsabakalarda öğrenci sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Eskişehir GSB, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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