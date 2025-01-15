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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalın, gazetecilerle bir araya geldi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalın, gazetecilerle bir araya geldi
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerle buluştu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerle buluştu.

Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kalın, gazetecilerin her koşulda özverili bir şekilde çalışarak kamuoyunu bilgilendirdiğini ve yaptıkları çalışmalarla sporun gelişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Programda yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Kalın, kentte üniversite öğrencilerinin barınması için yurtlarda 17 bin 520 kişilik yatak kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.

Müdürlük olarak en güçlü taraflarından birinin öğrenci yurtları olduğunu vurgulayan Kalın, "Yurtlarımızda 6 bin 500 erkek öğrenci ve 11 bin 520 kız öğrenci olacak şekilde hizmet veriyoruz. 13 noktada gençlerimize yurt hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda yurtlarımızda kalan öğrenci sayımız bugün itibariyle 16 bin 260. Bu şu demek oluyor; şu anda 1260 kişilik yerimiz var. Bu sayıyı 1500'e de çıkartabiliriz." diye konuştu.

Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
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